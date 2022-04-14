Smoovie Phone (SP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smoovie Phone (SP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smoovie Phone (SP) Information $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Officiel hjemmeside: https://smooviephone.com/ Hvidbog: https://smooviephone.com/tokenomics Køb SP nu!

Smoovie Phone (SP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smoovie Phone (SP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.61K $ 47.61K $ 47.61K Samlet udbud $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Cirkulerende forsyning $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.61K $ 47.61K $ 47.61K Alle tiders Høj: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Alle tiders Lav: $ 0.859696 $ 0.859696 $ 0.859696 Nuværende pris: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Få mere at vide om Smoovie Phone (SP) pris

Smoovie Phone (SP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smoovie Phone (SP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SP's tokenomics, kan du udforske SP tokens live-pris!

