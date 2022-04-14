Smoking Giraffe (GRAF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smoking Giraffe (GRAF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smoking Giraffe (GRAF) Information An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation. Officiel hjemmeside: https://www.smokinggiraffes.com/ Køb GRAF nu!

Smoking Giraffe (GRAF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smoking Giraffe (GRAF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.63K $ 166.63K $ 166.63K Samlet udbud $ 471.58M $ 471.58M $ 471.58M Cirkulerende forsyning $ 471.58M $ 471.58M $ 471.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 166.63K $ 166.63K $ 166.63K Alle tiders Høj: $ 0.02124022 $ 0.02124022 $ 0.02124022 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00035335 $ 0.00035335 $ 0.00035335 Få mere at vide om Smoking Giraffe (GRAF) pris

Smoking Giraffe (GRAF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smoking Giraffe (GRAF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAF's tokenomics, kan du udforske GRAF tokens live-pris!

GRAF Prisprediktion Vil du vide, hvor GRAF måske er på vej hen? Vores GRAF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRAF Tokens prisprediktion nu!

