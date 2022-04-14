Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smoking Eagle Dog (SED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smoking Eagle Dog (SED) Information Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Officiel hjemmeside: https://smokingeagledog.xyz/ Køb SED nu!

Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smoking Eagle Dog (SED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K Samlet udbud $ 987.62M $ 987.62M $ 987.62M Cirkulerende forsyning $ 987.62M $ 987.62M $ 987.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K Alle tiders Høj: $ 0.00188068 $ 0.00188068 $ 0.00188068 Alle tiders Lav: $ 0.00000787 $ 0.00000787 $ 0.00000787 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Smoking Eagle Dog (SED) pris

Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smoking Eagle Dog (SED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SED's tokenomics, kan du udforske SED tokens live-pris!

SED Prisprediktion Vil du vide, hvor SED måske er på vej hen? Vores SED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SED Tokens prisprediktion nu!

