Smilek (SMILEK) Tokenomics

Smilek (SMILEK) Information SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation Officiel hjemmeside: https://www.smilektothebank.online/ Hvidbog: https://eyen-1.gitbook.io/eyen-whitepaper/token/eye Køb SMILEK nu!

Smilek (SMILEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smilek (SMILEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Samlet udbud $ 2.00T $ 2.00T $ 2.00T Cirkulerende forsyning $ 2.00T $ 2.00T $ 2.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Alle tiders Høj: $ 0.00001245 $ 0.00001245 $ 0.00001245 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Smilek (SMILEK) pris

Smilek (SMILEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smilek (SMILEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMILEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMILEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMILEK's tokenomics, kan du udforske SMILEK tokens live-pris!

SMILEK Prisprediktion Vil du vide, hvor SMILEK måske er på vej hen? Vores SMILEK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

