Smart MFG (MFG) Information Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates. Officiel hjemmeside: https://smartmfg.io/ Hvidbog: https://smartmfg.io/smart_mfg_whitepaper.pdf Køb MFG nu!

Smart MFG (MFG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smart MFG (MFG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 504.47K $ 504.47K $ 504.47K Samlet udbud $ 868.46M $ 868.46M $ 868.46M Cirkulerende forsyning $ 387.68M $ 387.68M $ 387.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Alle tiders Høj: $ 0.131262 $ 0.131262 $ 0.131262 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00130125 $ 0.00130125 $ 0.00130125 Få mere at vide om Smart MFG (MFG) pris

Smart MFG (MFG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smart MFG (MFG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MFG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MFG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MFG's tokenomics, kan du udforske MFG tokens live-pris!

