Smart Lending AI (SLAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smart Lending AI (SLAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smart Lending AI (SLAI) Information Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Officiel hjemmeside: https://smartlending.cloud/ Køb SLAI nu!

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smart Lending AI (SLAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.20K $ 19.20K $ 19.20K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.57K $ 25.57K $ 25.57K Alle tiders Høj: $ 0.185569 $ 0.185569 $ 0.185569 Alle tiders Lav: $ 0.00222638 $ 0.00222638 $ 0.00222638 Nuværende pris: $ 0.00255661 $ 0.00255661 $ 0.00255661 Få mere at vide om Smart Lending AI (SLAI) pris

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smart Lending AI (SLAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLAI's tokenomics, kan du udforske SLAI tokens live-pris!

SLAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SLAI måske er på vej hen? Vores SLAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!