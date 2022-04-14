SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomics Få vigtig indsigt i SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user's share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN's yield generation without experiencing balance fluctuations. Officiel hjemmeside: https://smardex.io/usdn

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Samlet udbud $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Cirkulerende forsyning $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Alle tiders Høj: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Alle tiders Lav: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Nuværende pris: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 Få mere at vide om SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) pris

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WUSDN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WUSDN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WUSDN's tokenomics, kan du udforske WUSDN tokens live-pris!

