SMARDEX USDN (USDN) Information USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Officiel hjemmeside: https://smardex.io/usdn

SMARDEX USDN (USDN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SMARDEX USDN (USDN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Samlet udbud $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Cirkulerende forsyning $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Alle tiders Høj: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Alle tiders Lav: $ 0.95378 $ 0.95378 $ 0.95378 Nuværende pris: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Få mere at vide om SMARDEX USDN (USDN) pris

SMARDEX USDN (USDN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SMARDEX USDN (USDN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDN's tokenomics, kan du udforske USDN tokens live-pris!

