slurp (SLURP) Tokenomics Få vigtig indsigt i slurp (SLURP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

slurp (SLURP) Information a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too. Officiel hjemmeside: https://slurp.army/ Køb SLURP nu!

slurp (SLURP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for slurp (SLURP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.80K $ 10.80K $ 10.80K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.80K $ 10.80K $ 10.80K Alle tiders Høj: $ 0.00191566 $ 0.00191566 $ 0.00191566 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om slurp (SLURP) pris

slurp (SLURP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for slurp (SLURP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLURP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLURP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLURP's tokenomics, kan du udforske SLURP tokens live-pris!

SLURP Prisprediktion Vil du vide, hvor SLURP måske er på vej hen? Vores SLURP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLURP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!