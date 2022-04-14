slurp (SLURP) Tokenomics
a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too.
slurp (SLURP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for slurp (SLURP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SLURP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SLURP tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SLURP's tokenomics, kan du udforske SLURP tokens live-pris!
