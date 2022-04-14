SLOVE (SLOVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SLOVE (SLOVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SLOVE (SLOVE) Information From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. Officiel hjemmeside: https://playseedgo.com/ Køb SLOVE nu!

SLOVE (SLOVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SLOVE (SLOVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.70K $ 186.70K $ 186.70K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 207.45K $ 207.45K $ 207.45K Alle tiders Høj: $ 0.193733 $ 0.193733 $ 0.193733 Alle tiders Lav: $ 0.00061988 $ 0.00061988 $ 0.00061988 Nuværende pris: $ 0.00208065 $ 0.00208065 $ 0.00208065 Få mere at vide om SLOVE (SLOVE) pris

SLOVE (SLOVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SLOVE (SLOVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLOVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLOVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLOVE's tokenomics, kan du udforske SLOVE tokens live-pris!

