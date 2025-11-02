Slopana (SLOPANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001514 $ 0.00001514 $ 0.00001514 24H lav $ 0.00001692 $ 0.00001692 $ 0.00001692 24H høj 24H lav $ 0.00001514$ 0.00001514 $ 0.00001514 24H høj $ 0.00001692$ 0.00001692 $ 0.00001692 All Time High $ 0.00054458$ 0.00054458 $ 0.00054458 Laveste pris $ 0.00001311$ 0.00001311 $ 0.00001311 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -8.48% Prisændring (7D) -3.62% Prisændring (7D) -3.62%

Slopana (SLOPANA) realtidsprisen er $0.00001518. I løbet af de sidste 24 timer har SLOPANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001514 og et højdepunkt på $ 0.00001692, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLOPANAs højeste pris nogensinde er $ 0.00054458, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001311.

Når det gælder kortsigtet performance, SLOPANA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -8.48% i løbet af 24 timer og -3.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Slopana (SLOPANA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Cirkulationsforsyning 999.63M 999.63M 999.63M Samlet Udbud 999,626,237.06302 999,626,237.06302 999,626,237.06302

Den nuværende markedsværdi på Slopana er $ 15.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLOPANA er 999.63M, med et samlet udbud på 999626237.06302. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.18K.