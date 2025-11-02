UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte SLEEPLESS COIN pris i dag er 0.00001668 USD. Følg med i realtid SLEEPLESS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SLEEPLESS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte SLEEPLESS COIN pris i dag er 0.00001668 USD. Følg med i realtid SLEEPLESS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SLEEPLESS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SLEEPLESS

SLEEPLESS Prisinfo

Hvad er SLEEPLESS

SLEEPLESS Officiel hjemmeside

SLEEPLESS Tokenomics

SLEEPLESS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

SLEEPLESS COIN Logo

SLEEPLESS COIN Pris (SLEEPLESS)

Ikke noteret

1 SLEEPLESS til USD direkte pris:

--
----
-14.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:25:02 (UTC+8)

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001564
$ 0.00001564$ 0.00001564
24H lav
$ 0.00001954
$ 0.00001954$ 0.00001954
24H høj

$ 0.00001564
$ 0.00001564$ 0.00001564

$ 0.00001954
$ 0.00001954$ 0.00001954

$ 0.00088957
$ 0.00088957$ 0.00088957

$ 0.00001564
$ 0.00001564$ 0.00001564

+1.05%

-14.61%

-14.15%

-14.15%

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) realtidsprisen er $0.00001668. I løbet af de sidste 24 timer har SLEEPLESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001564 og et højdepunkt på $ 0.00001954, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLEEPLESSs højeste pris nogensinde er $ 0.00088957, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001564.

Når det gælder kortsigtet performance, SLEEPLESS har ændret sig med +1.05% i løbet af den sidste time, -14.61% i løbet af 24 timer og -14.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Markedsinformation

$ 16.76K
$ 16.76K$ 16.76K

--
----

$ 16.76K
$ 16.76K$ 16.76K

998.99M
998.99M 998.99M

998,991,867.342806
998,991,867.342806 998,991,867.342806

Den nuværende markedsværdi på SLEEPLESS COIN er $ 16.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLEEPLESS er 998.99M, med et samlet udbud på 998991867.342806. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.76K.

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SLEEPLESS COIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SLEEPLESS COIN til USD $ -0.0000080238.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SLEEPLESS COIN til USD $ -0.0000115110.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SLEEPLESS COIN til USD $ -0.0002024761337000939.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-14.61%
30 dage$ -0.0000080238-48.10%
60 dage$ -0.0000115110-69.01%
90 dage$ -0.0002024761337000939-92.38%

Hvad er SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Ressource

Officiel hjemmeside

SLEEPLESS COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SLEEPLESS COIN.

Tjek SLEEPLESS COIN prisprediktion nu!

SLEEPLESS til lokale valutaer

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Tokenomics

At forstå tokenomics for SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SLEEPLESS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Hvor meget er SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) værd i dag?
Den direkte SLEEPLESS pris i USD er 0.00001668 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SLEEPLESS til USD pris?
Den aktuelle pris på SLEEPLESStil USD er $ 0.00001668. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SLEEPLESS COIN?
Markedsværdien for SLEEPLESS er $ 16.76K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SLEEPLESS?
Den cirkulerende forsyning af SLEEPLESS er 998.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SLEEPLESS?
SLEEPLESS opnåede en ATH-pris på 0.00088957 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SLEEPLESS?
SLEEPLESS så en ATL-pris på 0.00001564 USD.
Hvad er handelsvolumen for SLEEPLESS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SLEEPLESS er -- USD.
Bliver SLEEPLESS højere i år?
SLEEPLESS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SLEEPLESS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:25:02 (UTC+8)

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,361.41
$110,361.41$110,361.41

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,895.16
$3,895.16$3,895.16

-0.01%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02996
$0.02996$0.02996

-0.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.78
$186.78$186.78

+0.19%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,361.41
$110,361.41$110,361.41

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,895.16
$3,895.16$3,895.16

-0.01%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.78
$186.78$186.78

+0.19%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.75
$73.75$73.75

+4.00%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.869
$18.869$18.869

-1.24%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06820
$0.06820$0.06820

+36.40%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000300
$0.000300$0.000300

+75.43%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033882
$0.0033882$0.0033882

+66.11%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004780
$0.00004780$0.00004780

+62.47%