SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001564 24H lav $ 0.00001954 24H høj All Time High $ 0.00088957 Laveste pris $ 0.00001564 Prisændring (1H) +1.05% Prisændring (1D) -14.61% Prisændring (7D) -14.15%

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) realtidsprisen er $0.00001668. I løbet af de sidste 24 timer har SLEEPLESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001564 og et højdepunkt på $ 0.00001954, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLEEPLESSs højeste pris nogensinde er $ 0.00088957, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001564.

Når det gælder kortsigtet performance, SLEEPLESS har ændret sig med +1.05% i løbet af den sidste time, -14.61% i løbet af 24 timer og -14.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.76K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.76K Cirkulationsforsyning 998.99M Samlet Udbud 998,991,867.342806

Den nuværende markedsværdi på SLEEPLESS COIN er $ 16.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLEEPLESS er 998.99M, med et samlet udbud på 998991867.342806. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.76K.