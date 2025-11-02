Slap cat (SLAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00062879$ 0.00062879 $ 0.00062879 Laveste pris $ 0.00000998$ 0.00000998 $ 0.00000998 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +3.71% Prisændring (7D) +3.71%

Slap cat (SLAP) realtidsprisen er $0.00001588. I løbet af de sidste 24 timer har SLAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLAPs højeste pris nogensinde er $ 0.00062879, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000998.

Når det gælder kortsigtet performance, SLAP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Slap cat (SLAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Cirkulationsforsyning 997.65M 997.65M 997.65M Samlet Udbud 997,646,240.684543 997,646,240.684543 997,646,240.684543

Den nuværende markedsværdi på Slap cat er $ 15.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLAP er 997.65M, med et samlet udbud på 997646240.684543. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.84K.