Slap (SLAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00192179 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.50% Prisændring (1D) +5.79% Prisændring (7D) -7.94%

Slap (SLAP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SLAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLAPs højeste pris nogensinde er $ 0.00192179, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SLAP har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, +5.79% i løbet af 24 timer og -7.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Slap (SLAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 290.27K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 290.27K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Slap er $ 290.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLAP er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 290.27K.