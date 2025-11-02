Sky Coin (XSO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.96% Prisændring (7D) +0.96%

Sky Coin (XSO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har XSO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XSOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, XSO har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sky Coin (XSO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 179.57M$ 179.57M $ 179.57M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 179.57M$ 179.57M $ 179.57M Cirkulationsforsyning 1.00T 1.00T 1.00T Samlet Udbud 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sky Coin er $ 179.57M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XSO er 1.00T, med et samlet udbud på 1000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 179.57M.