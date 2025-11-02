Skull of Pepe Token (SKOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00567225 24H høj $ 0.00570613 All Time High $ 0.142385 Laveste pris $ 0.0055246 Prisændring (1H) -0.13% Prisændring (1D) -0.16% Prisændring (7D) -8.66%

Skull of Pepe Token (SKOP) realtidsprisen er $0.00568473. I løbet af de sidste 24 timer har SKOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00567225 og et højdepunkt på $ 0.00570613, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKOPs højeste pris nogensinde er $ 0.142385, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0055246.

Når det gælder kortsigtet performance, SKOP har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, -0.16% i løbet af 24 timer og -8.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Skull of Pepe Token (SKOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 852.71K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 852.71K Cirkulationsforsyning 150.00M Samlet Udbud 150,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Skull of Pepe Token er $ 852.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKOP er 150.00M, med et samlet udbud på 150000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 852.71K.