Skrumble Network (SKM) Information With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. Officiel hjemmeside: https://skrumble.network Hvidbog: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf Køb SKM nu!

Skrumble Network (SKM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skrumble Network (SKM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.02K $ 45.02K $ 45.02K Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.09K $ 64.09K $ 64.09K Alle tiders Høj: $ 0.110396 $ 0.110396 $ 0.110396 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Skrumble Network (SKM) pris

Skrumble Network (SKM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skrumble Network (SKM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKM's tokenomics, kan du udforske SKM tokens live-pris!

SKM Prisprediktion Vil du vide, hvor SKM måske er på vej hen? Vores SKM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

