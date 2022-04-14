Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Skimask Pnut (SKINUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Skimask Pnut (SKINUT) Information

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

Officiel hjemmeside:
https://skimaskpnut.meme/

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skimask Pnut (SKINUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K
Samlet udbud
$ 991.44M
$ 991.44M$ 991.44M
Cirkulerende forsyning
$ 991.44M
$ 991.44M$ 991.44M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K
Alle tiders Høj:
$ 0.00206967
$ 0.00206967$ 0.00206967
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Skimask Pnut (SKINUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SKINUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SKINUT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SKINUT's tokenomics, kan du udforske SKINUT tokens live-pris!

SKINUT Prisprediktion

Vil du vide, hvor SKINUT måske er på vej hen? Vores SKINUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.