Skimask Pnut (SKINUT) Information Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Officiel hjemmeside: https://skimaskpnut.meme/ Køb SKINUT nu!

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skimask Pnut (SKINUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.07K $ 62.07K $ 62.07K Samlet udbud $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M Cirkulerende forsyning $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.07K $ 62.07K $ 62.07K Alle tiders Høj: $ 0.00206967 $ 0.00206967 $ 0.00206967 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Skimask Pnut (SKINUT) pris

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skimask Pnut (SKINUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKINUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKINUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKINUT's tokenomics, kan du udforske SKINUT tokens live-pris!

