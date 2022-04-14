Skillful AI (SKAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Skillful AI (SKAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Skillful AI (SKAI) Information Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Officiel hjemmeside: https://www.skillfulai.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view

Skillful AI (SKAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skillful AI (SKAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 210.91K $ 210.91K $ 210.91K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Alle tiders Høj: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 Alle tiders Lav: $ 0.00113594 $ 0.00113594 $ 0.00113594 Nuværende pris: $ 0.00186032 $ 0.00186032 $ 0.00186032 Få mere at vide om Skillful AI (SKAI) pris

Skillful AI (SKAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skillful AI (SKAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKAI's tokenomics, kan du udforske SKAI tokens live-pris!

SKAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SKAI måske er på vej hen? Vores SKAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

