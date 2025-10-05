Skillful AI (SKAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00179743 $ 0.00179743 $ 0.00179743 24H lav $ 0.0018263 $ 0.0018263 $ 0.0018263 24H høj 24H lav $ 0.00179743$ 0.00179743 $ 0.00179743 24H høj $ 0.0018263$ 0.0018263 $ 0.0018263 All Time High $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Laveste pris $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) -0.48% Prisændring (7D) -6.57% Prisændring (7D) -6.57%

Skillful AI (SKAI) realtidsprisen er $0.00181579. I løbet af de sidste 24 timer har SKAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179743 og et højdepunkt på $ 0.0018263, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKAIs højeste pris nogensinde er $ 0.252674, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00113594.

Når det gælder kortsigtet performance, SKAI har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -0.48% i løbet af 24 timer og -6.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Skillful AI (SKAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 205.94K$ 205.94K $ 205.94K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Cirkulationsforsyning 113.37M 113.37M 113.37M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Skillful AI er $ 205.94K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKAI er 113.37M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.82M.