Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Skibidi Toilet (SKBDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Skibidi Toilet (SKBDI) Information The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Officiel hjemmeside: https://www.skbdi.lol/ Køb SKBDI nu!

Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skibidi Toilet (SKBDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Samlet udbud $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Cirkulerende forsyning $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Alle tiders Høj: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Alle tiders Lav: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Nuværende pris: $ 0.04337152 $ 0.04337152 $ 0.04337152 Få mere at vide om Skibidi Toilet (SKBDI) pris

Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skibidi Toilet (SKBDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKBDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKBDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKBDI's tokenomics, kan du udforske SKBDI tokens live-pris!

SKBDI Prisprediktion Vil du vide, hvor SKBDI måske er på vej hen? Vores SKBDI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKBDI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!