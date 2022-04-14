Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Information Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Officiel hjemmeside: https://skibidi.cool/ Køb SKIBIDI nu!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.97K $ 13.97K $ 13.97K Samlet udbud $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Cirkulerende forsyning $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.97K $ 13.97K $ 13.97K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) pris

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKIBIDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKIBIDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKIBIDI's tokenomics, kan du udforske SKIBIDI tokens live-pris!

SKIBIDI Prisprediktion Vil du vide, hvor SKIBIDI måske er på vej hen? Vores SKIBIDI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKIBIDI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!