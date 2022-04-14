SKI MASK CAT (SKICAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKI MASK CAT (SKICAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKI MASK CAT (SKICAT) Information A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Officiel hjemmeside: https://www.skicat.org/ Køb SKICAT nu!

SKI MASK CAT (SKICAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKI MASK CAT (SKICAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Samlet udbud $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M Cirkulerende forsyning $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.051635 $ 0.051635 $ 0.051635 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00150781 $ 0.00150781 $ 0.00150781 Få mere at vide om SKI MASK CAT (SKICAT) pris

SKI MASK CAT (SKICAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKI MASK CAT (SKICAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKICAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKICAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKICAT's tokenomics, kan du udforske SKICAT tokens live-pris!

