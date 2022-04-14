Skeb (SKEB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Skeb (SKEB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Skeb (SKEB) Information Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Officiel hjemmeside: https://skebcoin.com/ Køb SKEB nu!

Skeb (SKEB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skeb (SKEB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Samlet udbud $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Cirkulerende forsyning $ 9.58B $ 9.58B $ 9.58B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Alle tiders Høj: $ 0.01238736 $ 0.01238736 $ 0.01238736 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041391 $ 0.00041391 $ 0.00041391 Få mere at vide om Skeb (SKEB) pris

Skeb (SKEB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skeb (SKEB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKEB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKEB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKEB's tokenomics, kan du udforske SKEB tokens live-pris!

SKEB Prisprediktion Vil du vide, hvor SKEB måske er på vej hen? Vores SKEB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKEB Tokens prisprediktion nu!

