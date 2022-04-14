SKAINET (SKAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKAINET (SKAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKAINET (SKAI) Information Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs. Officiel hjemmeside: https://www.skainet.xyz/ Køb SKAI nu!

SKAINET (SKAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKAINET (SKAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.75K $ 29.75K $ 29.75K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.75K $ 29.75K $ 29.75K Alle tiders Høj: $ 0.0089911 $ 0.0089911 $ 0.0089911 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SKAINET (SKAI) pris

SKAINET (SKAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKAINET (SKAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKAI's tokenomics, kan du udforske SKAI tokens live-pris!

SKAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SKAI måske er på vej hen? Vores SKAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKAI Tokens prisprediktion nu!

