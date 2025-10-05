Den direkte SKAINET pris i dag er 0.00003092 USD. Følg med i realtid SKAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SKAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte SKAINET pris i dag er 0.00003092 USD. Følg med i realtid SKAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SKAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

SKAINET Pris (SKAI)

1 SKAI til USD direkte pris:

-1.00%1D
SKAINET (SKAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:44:54 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000307
24H lav
$ 0.00003154
24H høj

$ 0.0000307
$ 0.00003154
$ 0.0089911
$ 0.00002162
+0.74%

-1.07%

+14.71%

+14.71%

SKAINET (SKAI) realtidsprisen er $0.00003092. I løbet af de sidste 24 timer har SKAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000307 og et højdepunkt på $ 0.00003154, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKAIs højeste pris nogensinde er $ 0.0089911, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002162.

Når det gælder kortsigtet performance, SKAI har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, -1.07% i løbet af 24 timer og +14.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SKAINET (SKAI) Markedsinformation

$ 30.92K
--
$ 30.92K
999.86M
999,858,474.332857
Den nuværende markedsværdi på SKAINET er $ 30.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKAI er 999.86M, med et samlet udbud på 999858474.332857. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.92K.

SKAINET (SKAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SKAINET til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SKAINET til USD $ +0.0000002194.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SKAINET til USD $ +0.0000069802.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SKAINET til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.07%
30 dage$ +0.0000002194+0.71%
60 dage$ +0.0000069802+22.58%
90 dage$ 0--

Hvad er SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

SKAINET (SKAI) Ressource

Officiel hjemmeside

SKAINET Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SKAINET (SKAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SKAINET (SKAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SKAINET.

Tjek SKAINET prisprediktion nu!

SKAI til lokale valutaer

SKAINET (SKAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for SKAINET (SKAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SKAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SKAINET (SKAI)

Hvor meget er SKAINET (SKAI) værd i dag?
Den direkte SKAI pris i USD er 0.00003092 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SKAI til USD pris?
Den aktuelle pris på SKAItil USD er $ 0.00003092. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SKAINET?
Markedsværdien for SKAI er $ 30.92K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SKAI?
Den cirkulerende forsyning af SKAI er 999.86M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SKAI?
SKAI opnåede en ATH-pris på 0.0089911 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SKAI?
SKAI så en ATL-pris på 0.00002162 USD.
Hvad er handelsvolumen for SKAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SKAI er -- USD.
Bliver SKAI højere i år?
SKAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SKAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:44:54 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.