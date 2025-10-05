SKAINET (SKAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000307 $ 0.0000307 $ 0.0000307 24H lav $ 0.00003154 $ 0.00003154 $ 0.00003154 24H høj 24H lav $ 0.0000307$ 0.0000307 $ 0.0000307 24H høj $ 0.00003154$ 0.00003154 $ 0.00003154 All Time High $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Laveste pris $ 0.00002162$ 0.00002162 $ 0.00002162 Prisændring (1H) +0.74% Prisændring (1D) -1.07% Prisændring (7D) +14.71% Prisændring (7D) +14.71%

SKAINET (SKAI) realtidsprisen er $0.00003092. I løbet af de sidste 24 timer har SKAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000307 og et højdepunkt på $ 0.00003154, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKAIs højeste pris nogensinde er $ 0.0089911, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002162.

Når det gælder kortsigtet performance, SKAI har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, -1.07% i løbet af 24 timer og +14.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SKAINET (SKAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K Cirkulationsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Samlet Udbud 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

Den nuværende markedsværdi på SKAINET er $ 30.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKAI er 999.86M, med et samlet udbud på 999858474.332857. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.92K.