Singularity (SING) Information Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability. Officiel hjemmeside: https://www.thesingularity.nl/ Køb SING nu!

Singularity (SING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Singularity (SING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.37K $ 71.37K $ 71.37K Samlet udbud $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.37K $ 71.37K $ 71.37K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Singularity (SING) pris

Singularity (SING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Singularity (SING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SING's tokenomics, kan du udforske SING tokens live-pris!

