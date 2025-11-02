UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte SIMPS ON SOL pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SIMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SIMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte SIMPS ON SOL pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SIMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SIMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SIMP

SIMP Prisinfo

Hvad er SIMP

SIMP Officiel hjemmeside

SIMP Tokenomics

SIMP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

SIMPS ON SOL Logo

SIMPS ON SOL Pris (SIMP)

Ikke noteret

1 SIMP til USD direkte pris:

--
----
-0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
SIMPS ON SOL (SIMP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:24:35 (UTC+8)

SIMPS ON SOL (SIMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.35%

-10.79%

-10.79%

SIMPS ON SOL (SIMP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SIMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00107703, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SIMP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.35% i løbet af 24 timer og -10.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) Markedsinformation

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,141.725941
999,965,141.725941 999,965,141.725941

Den nuværende markedsværdi på SIMPS ON SOL er $ 7.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIMP er 999.97M, med et samlet udbud på 999965141.725941. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.92K.

SIMPS ON SOL (SIMP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SIMPS ON SOL til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SIMPS ON SOL til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SIMPS ON SOL til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SIMPS ON SOL til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.35%
30 dage$ 0-34.08%
60 dage$ 0-59.18%
90 dage$ 0--

Hvad er SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SIMPS ON SOL (SIMP) Ressource

Officiel hjemmeside

SIMPS ON SOL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SIMPS ON SOL (SIMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SIMPS ON SOL (SIMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SIMPS ON SOL.

Tjek SIMPS ON SOL prisprediktion nu!

SIMP til lokale valutaer

SIMPS ON SOL (SIMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for SIMPS ON SOL (SIMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SIMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SIMPS ON SOL (SIMP)

Hvor meget er SIMPS ON SOL (SIMP) værd i dag?
Den direkte SIMP pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SIMP til USD pris?
Den aktuelle pris på SIMPtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SIMPS ON SOL?
Markedsværdien for SIMP er $ 7.92K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SIMP?
Den cirkulerende forsyning af SIMP er 999.97M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SIMP?
SIMP opnåede en ATH-pris på 0.00107703 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SIMP?
SIMP så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SIMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SIMP er -- USD.
Bliver SIMP højere i år?
SIMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SIMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:24:35 (UTC+8)

SIMPS ON SOL (SIMP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,376.42
$110,376.42$110,376.42

+0.08%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,895.77
$3,895.77$3,895.77

0.00%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02996
$0.02996$0.02996

-0.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.85
$186.85$186.85

+0.23%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,376.42
$110,376.42$110,376.42

+0.08%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,895.77
$3,895.77$3,895.77

0.00%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.85
$186.85$186.85

+0.23%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.02
$74.02$74.02

+4.38%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.903
$18.903$18.903

-1.06%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06725
$0.06725$0.06725

+34.50%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000295
$0.000295$0.000295

+72.51%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004742
$0.00004742$0.00004742

+61.18%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034131
$0.0034131$0.0034131

+67.33%