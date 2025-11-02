SIMPS ON SOL (SIMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00107703$ 0.00107703 $ 0.00107703 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.35% Prisændring (7D) -10.79% Prisændring (7D) -10.79%

SIMPS ON SOL (SIMP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SIMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00107703, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SIMP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.35% i løbet af 24 timer og -10.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Cirkulationsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Samlet Udbud 999,965,141.725941 999,965,141.725941 999,965,141.725941

Den nuværende markedsværdi på SIMPS ON SOL er $ 7.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIMP er 999.97M, med et samlet udbud på 999965141.725941. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.92K.