Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Information Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon. Officiel hjemmeside: https://simonnycmayor.com/ Køb SIMON nu!

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Simon for NYC dog Mayor (SIMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.31K $ 66.31K $ 66.31K Samlet udbud $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M Cirkulerende forsyning $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.31K $ 66.31K $ 66.31K Alle tiders Høj: $ 0.00370006 $ 0.00370006 $ 0.00370006 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Simon for NYC dog Mayor (SIMON) pris

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Simon for NYC dog Mayor (SIMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIMON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIMON's tokenomics, kan du udforske SIMON tokens live-pris!

