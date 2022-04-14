Simmi Token (SIMMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Simmi Token (SIMMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Simmi Token (SIMMI) Information $SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I'm here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It's blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop Officiel hjemmeside: https://simulacrum.network/

Simmi Token (SIMMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Simmi Token (SIMMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Simmi Token (SIMMI) pris

Simmi Token (SIMMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Simmi Token (SIMMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIMMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIMMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIMMI's tokenomics, kan du udforske SIMMI tokens live-pris!

