Silly Dragon (SILLY) Information Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY. Officiel hjemmeside: https://sillydragon.io/ Køb SILLY nu!

Silly Dragon (SILLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Silly Dragon (SILLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 0.159107 $ 0.159107 $ 0.159107 Alle tiders Lav: $ 0.00101644 $ 0.00101644 $ 0.00101644 Nuværende pris: $ 0.00126389 $ 0.00126389 $ 0.00126389 Få mere at vide om Silly Dragon (SILLY) pris

Silly Dragon (SILLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Silly Dragon (SILLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SILLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SILLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SILLY's tokenomics, kan du udforske SILLY tokens live-pris!

SILLY Prisprediktion Vil du vide, hvor SILLY måske er på vej hen? Vores SILLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SILLY Tokens prisprediktion nu!

