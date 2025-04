Hvad er silky (SILKY)

Silky is a Sylvanian kitty-themed meme coin launched on the Solana blockchain. Embracing the playful charm of Sylvanian feline characters, Silky combines the fun of meme culture with the fast, low-cost transactions of Solana. Designed for a community of enthusiasts, Silky aims to bring a whimsical touch to the crypto world while offering potential value and utility within its ecosystem. We hope you consider this project

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

silky (SILKY) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside