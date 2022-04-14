Silent Pass (SP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Silent Pass (SP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Silent Pass (SP) Information Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem." Officiel hjemmeside: https://silentpass.io/ Køb SP nu!

Silent Pass (SP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Silent Pass (SP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.84K $ 61.84K $ 61.84K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 899.81M $ 899.81M $ 899.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.73K $ 68.73K $ 68.73K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Silent Pass (SP) pris

Silent Pass (SP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Silent Pass (SP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SP's tokenomics, kan du udforske SP tokens live-pris!

SP Prisprediktion Vil du vide, hvor SP måske er på vej hen? Vores SP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SP Tokens prisprediktion nu!

