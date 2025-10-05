Silent Pass (SP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00006632 - $ 0.00006933
24H lav: $ 0.00006632
24H høj: $ 0.00006933
All Time High: $ 0.00013783
Laveste pris: $ 0.00005782
Prisændring (1H): -0.12%
Prisændring (1D): +1.19%
Prisændring (7D): +0.86%

Silent Pass (SP) realtidsprisen er $0.00006767. I løbet af de sidste 24 timer har SP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006632 og et højdepunkt på $ 0.00006933, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPs højeste pris nogensinde er $ 0.00013783, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005782.

Når det gælder kortsigtet performance, SP har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +1.19% i løbet af 24 timer og +0.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Silent Pass (SP) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 60.90K
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 67.68K
Cirkulationsforsyning: 899.81M
Samlet Udbud: 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Silent Pass er $ 60.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SP er 899.81M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 67.68K.