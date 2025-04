Hvad er SigRSV (SIGRSV)

SigRSV is the Reserve token for SigmaUSD Bank. SigmaUSD.io is a UTxO-based novel crypto-backed algorithmic stablecoin protocol. The protocol is the first iteration of AgeUSD which is the result of a collaboration between research and development teams across three organisations: IOG (IOHK), the company leading Cardano core development; Ergo Foundation; and blockchain technology company, Emurgo, also one of the founding members of Cardano.

