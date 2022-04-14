Signata (SATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Signata (SATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Signata (SATA) Information The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers. Officiel hjemmeside: https://sata.technology/ Køb SATA nu!

Signata (SATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Signata (SATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.38K $ 89.38K $ 89.38K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 19.70M $ 19.70M $ 19.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 453.63K $ 453.63K $ 453.63K Alle tiders Høj: $ 0.730327 $ 0.730327 $ 0.730327 Alle tiders Lav: $ 0.00178073 $ 0.00178073 $ 0.00178073 Nuværende pris: $ 0.00453627 $ 0.00453627 $ 0.00453627 Få mere at vide om Signata (SATA) pris

Signata (SATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Signata (SATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SATA's tokenomics, kan du udforske SATA tokens live-pris!

