Den direkte Sigma Music pris i dag er 0.00002348 USD. Følg med i realtid FAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FAN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Sigma Music pris i dag er 0.00002348 USD. Følg med i realtid FAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FAN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FAN

FAN Prisinfo

Hvad er FAN

FAN Officiel hjemmeside

FAN Tokenomics

FAN Prisprognose

Sigma Music Logo

Sigma Music Pris (FAN)

Ikke noteret

1 FAN til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Sigma Music (FAN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:24:22 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015063
$ 0.00015063$ 0.00015063

$ 0.00002167
$ 0.00002167$ 0.00002167

--

--

+0.65%

+0.65%

Sigma Music (FAN) realtidsprisen er $0.00002348. I løbet af de sidste 24 timer har FAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FANs højeste pris nogensinde er $ 0.00015063, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002167.

Når det gælder kortsigtet performance, FAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sigma Music (FAN) Markedsinformation

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

--
----

$ 23.48K
$ 23.48K$ 23.48K

658.34M
658.34M 658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042 999,936,196.107042

Den nuværende markedsværdi på Sigma Music er $ 15.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FAN er 658.34M, med et samlet udbud på 999936196.107042. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.48K.

Sigma Music (FAN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Sigma Music til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sigma Music til USD $ -0.0000113911.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sigma Music til USD $ -0.0000113769.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sigma Music til USD $ -0.000021893127470174.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000113911-48.51%
60 dage$ -0.0000113769-48.45%
90 dage$ -0.000021893127470174-48.25%

Hvad er Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Sigma Music (FAN) Ressource

Officiel hjemmeside

Sigma Music Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sigma Music (FAN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sigma Music (FAN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sigma Music.

Tjek Sigma Music prisprediktion nu!

FAN til lokale valutaer

Sigma Music (FAN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sigma Music (FAN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FAN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Sigma Music (FAN)

Hvor meget er Sigma Music (FAN) værd i dag?
Den direkte FAN pris i USD er 0.00002348 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FAN til USD pris?
Den aktuelle pris på FANtil USD er $ 0.00002348. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sigma Music?
Markedsværdien for FAN er $ 15.46K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FAN?
Den cirkulerende forsyning af FAN er 658.34M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FAN?
FAN opnåede en ATH-pris på 0.00015063 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FAN?
FAN så en ATL-pris på 0.00002167 USD.
Hvad er handelsvolumen for FAN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FAN er -- USD.
Bliver FAN højere i år?
FAN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FAN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Sigma Music (FAN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

