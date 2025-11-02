Sigma Music (FAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00015063 Laveste pris $ 0.00002167 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.65%

Sigma Music (FAN) realtidsprisen er $0.00002348. I løbet af de sidste 24 timer har FAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FANs højeste pris nogensinde er $ 0.00015063, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002167.

Når det gælder kortsigtet performance, FAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sigma Music (FAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.46K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.48K Cirkulationsforsyning 658.34M Samlet Udbud 999,936,196.107042

Den nuværende markedsværdi på Sigma Music er $ 15.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FAN er 658.34M, med et samlet udbud på 999936196.107042. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.48K.