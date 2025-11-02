Sigma Boy (SIGMABOY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000082 $ 0.0000082 $ 0.0000082 24H lav $ 0.00000829 $ 0.00000829 $ 0.00000829 24H høj 24H lav $ 0.0000082$ 0.0000082 $ 0.0000082 24H høj $ 0.00000829$ 0.00000829 $ 0.00000829 All Time High $ 0.00089861$ 0.00089861 $ 0.00089861 Laveste pris $ 0.00000818$ 0.00000818 $ 0.00000818 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.37% Prisændring (7D) -5.67% Prisændring (7D) -5.67%

Sigma Boy (SIGMABOY) realtidsprisen er $0.00000827. I løbet af de sidste 24 timer har SIGMABOY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000082 og et højdepunkt på $ 0.00000829, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIGMABOYs højeste pris nogensinde er $ 0.00089861, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000818.

Når det gælder kortsigtet performance, SIGMABOY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.37% i løbet af 24 timer og -5.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sigma Boy (SIGMABOY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Cirkulationsforsyning 999.39M 999.39M 999.39M Samlet Udbud 999,394,220.430296 999,394,220.430296 999,394,220.430296

Den nuværende markedsværdi på Sigma Boy er $ 8.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIGMABOY er 999.39M, med et samlet udbud på 999394220.430296. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.26K.