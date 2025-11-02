Sigma bnb USD (BNBUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.998552 24H lav $ 0.999491 24H høj All Time High $ 1.009 Laveste pris $ 0.998475 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) -0.07%

Sigma bnb USD (BNBUSD) realtidsprisen er $0.999407. I løbet af de sidste 24 timer har BNBUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.998552 og et højdepunkt på $ 0.999491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNBUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.009, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.998475.

Når det gælder kortsigtet performance, BNBUSD har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -0.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.08M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.08M Cirkulationsforsyning 2.08M Samlet Udbud 2,076,491.957922864

Den nuværende markedsværdi på Sigma bnb USD er $ 2.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNBUSD er 2.08M, med et samlet udbud på 2076491.957922864. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.08M.