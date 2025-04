Hvad er Sifu Vision (SIFU)

Sifu serves as the native token of Sifu Vision, a project dedicated to implementing advanced treasury management strategies, exploring alpha opportunities, and engaging in seed investing to deliver tangible value to its token holders. Sifu Vision offers a quarterly redemption option to all token holders, enhancing their flexibility to capitalize on their investment growth.

