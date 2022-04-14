Sifchain (EROWAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sifchain (EROWAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sifchain (EROWAN) Information Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you'll join us in these noble pursuits. Officiel hjemmeside: https://sifchain.network/

Sifchain (EROWAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sifchain (EROWAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.35K $ 74.35K $ 74.35K Samlet udbud $ 30.36B $ 30.36B $ 30.36B Cirkulerende forsyning $ 30.31B $ 30.31B $ 30.31B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.46K $ 74.46K $ 74.46K Alle tiders Høj: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sifchain (EROWAN) pris

Sifchain (EROWAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sifchain (EROWAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EROWAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EROWAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EROWAN's tokenomics, kan du udforske EROWAN tokens live-pris!

