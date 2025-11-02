Sideliner Coin (SIDELINER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000763 - $ 0.00000777
24H lav $ 0.00000763
24H høj $ 0.00000777
All Time High $ 0.00084793
Laveste pris $ 0.00000746
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.80%
Prisændring (7D) -4.60%

Sideliner Coin (SIDELINER) realtidsprisen er $0.00000768. I løbet af de sidste 24 timer har SIDELINER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000763 og et højdepunkt på $ 0.00000777, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIDELINERs højeste pris nogensinde er $ 0.00084793, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000746.

Når det gælder kortsigtet performance, SIDELINER har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.80% i løbet af 24 timer og -4.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sideliner Coin (SIDELINER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.66K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.66K
Cirkulationsforsyning 997.85M
Samlet Udbud 997,848,890.786194

Den nuværende markedsværdi på Sideliner Coin er $ 7.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIDELINER er 997.85M, med et samlet udbud på 997848890.786194. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.66K.