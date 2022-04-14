sidelined (SIDELINED) Tokenomics Få vigtig indsigt i sidelined (SIDELINED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sidelined (SIDELINED) Information sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump Køb SIDELINED nu!

sidelined (SIDELINED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sidelined (SIDELINED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 232.22K $ 232.22K $ 232.22K Samlet udbud $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Cirkulerende forsyning $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 232.22K $ 232.22K $ 232.22K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023344 $ 0.00023344 $ 0.00023344 Få mere at vide om sidelined (SIDELINED) pris

sidelined (SIDELINED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sidelined (SIDELINED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIDELINED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIDELINED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIDELINED's tokenomics, kan du udforske SIDELINED tokens live-pris!

SIDELINED Prisprediktion Vil du vide, hvor SIDELINED måske er på vej hen? Vores SIDELINED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIDELINED Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!