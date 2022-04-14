Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shytoshi Kusama (SHY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shytoshi Kusama (SHY) Information A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Officiel hjemmeside: https://shycoincto.com/ Køb SHY nu!

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shytoshi Kusama (SHY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Samlet udbud $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Cirkulerende forsyning $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Alle tiders Lav: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Nuværende pris: $ 0.00218265 $ 0.00218265 $ 0.00218265 Få mere at vide om Shytoshi Kusama (SHY) pris

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shytoshi Kusama (SHY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHY's tokenomics, kan du udforske SHY tokens live-pris!

