Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Shytoshi Kusama (SHY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Shytoshi Kusama (SHY) Information

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu.

Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token.

Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces.

The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Officiel hjemmeside:
https://shycoincto.com/

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shytoshi Kusama (SHY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.09M
$ 1.09M
Samlet udbud
$ 499.87M
$ 499.87M
Cirkulerende forsyning
$ 499.87M
$ 499.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.09M
$ 1.09M
Alle tiders Høj:
$ 0.01461608
$ 0.01461608
Alle tiders Lav:
$ 0.00164504
$ 0.00164504
Nuværende pris:
$ 0.00218265
$ 0.00218265

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Shytoshi Kusama (SHY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHY's tokenomics, kan du udforske SHY tokens live-pris!

SHY Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHY måske er på vej hen? Vores SHY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.