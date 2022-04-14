Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shrubius Maximus (SHRUBIUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Information Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog. Officiel hjemmeside: https://shrubiusmaximus.com/ Køb SHRUBIUS nu!

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shrubius Maximus (SHRUBIUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.76K $ 21.76K $ 21.76K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.76K $ 21.76K $ 21.76K Alle tiders Høj: $ 0.00102784 $ 0.00102784 $ 0.00102784 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Shrubius Maximus (SHRUBIUS) pris

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shrubius Maximus (SHRUBIUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHRUBIUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHRUBIUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHRUBIUS's tokenomics, kan du udforske SHRUBIUS tokens live-pris!

SHRUBIUS Prisprediktion Vil du vide, hvor SHRUBIUS måske er på vej hen? Vores SHRUBIUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHRUBIUS Tokens prisprediktion nu!

