UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Shroomy pris i dag er 0.00292915 USD. Følg med i realtid SHROOMY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SHROOMY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Shroomy pris i dag er 0.00292915 USD. Følg med i realtid SHROOMY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SHROOMY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SHROOMY

SHROOMY Prisinfo

Hvad er SHROOMY

SHROOMY Officiel hjemmeside

SHROOMY Tokenomics

SHROOMY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Shroomy Logo

Shroomy Pris (SHROOMY)

Ikke noteret

1 SHROOMY til USD direkte pris:

$0.00292923
$0.00292923$0.00292923
+0.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Shroomy (SHROOMY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:43:45 (UTC+8)

Shroomy (SHROOMY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00290115
$ 0.00290115$ 0.00290115
24H lav
$ 0.00294693
$ 0.00294693$ 0.00294693
24H høj

$ 0.00290115
$ 0.00290115$ 0.00290115

$ 0.00294693
$ 0.00294693$ 0.00294693

$ 0.00580516
$ 0.00580516$ 0.00580516

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+0.83%

-4.14%

-4.14%

Shroomy (SHROOMY) realtidsprisen er $0.00292915. I løbet af de sidste 24 timer har SHROOMY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00290115 og et højdepunkt på $ 0.00294693, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHROOMYs højeste pris nogensinde er $ 0.00580516, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SHROOMY har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, +0.83% i løbet af 24 timer og -4.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Shroomy (SHROOMY) Markedsinformation

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

--
----

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

927.91M
927.91M 927.91M

927,908,200.0
927,908,200.0 927,908,200.0

Den nuværende markedsværdi på Shroomy er $ 2.72M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHROOMY er 927.91M, med et samlet udbud på 927908200.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.72M.

Shroomy (SHROOMY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Shroomy til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Shroomy til USD $ -0.0007349360.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Shroomy til USD $ -0.0013104829.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Shroomy til USD $ +0.0006011902651829507.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.83%
30 dage$ -0.0007349360-25.09%
60 dage$ -0.0013104829-44.73%
90 dage$ +0.0006011902651829507+25.82%

Hvad er Shroomy (SHROOMY)

The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Shroomy (SHROOMY) Ressource

Officiel hjemmeside

Shroomy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Shroomy (SHROOMY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Shroomy (SHROOMY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Shroomy.

Tjek Shroomy prisprediktion nu!

SHROOMY til lokale valutaer

Shroomy (SHROOMY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Shroomy (SHROOMY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SHROOMY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Shroomy (SHROOMY)

Hvor meget er Shroomy (SHROOMY) værd i dag?
Den direkte SHROOMY pris i USD er 0.00292915 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SHROOMY til USD pris?
Den aktuelle pris på SHROOMYtil USD er $ 0.00292915. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Shroomy?
Markedsværdien for SHROOMY er $ 2.72M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SHROOMY?
Den cirkulerende forsyning af SHROOMY er 927.91M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SHROOMY?
SHROOMY opnåede en ATH-pris på 0.00580516 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SHROOMY?
SHROOMY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SHROOMY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SHROOMY er -- USD.
Bliver SHROOMY højere i år?
SHROOMY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SHROOMY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:43:45 (UTC+8)

Shroomy (SHROOMY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.91
$109,986.91$109,986.91

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.43
$3,869.43$3,869.43

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02780
$0.02780$0.02780

-7.48%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-0.47%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.91
$109,986.91$109,986.91

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.43
$3,869.43$3,869.43

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-0.47%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.39
$71.39$71.39

+0.67%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.023
$20.023$20.023

+4.79%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07336
$0.07336$0.07336

+46.72%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005444
$0.00005444$0.00005444

+85.04%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000260
$0.000260$0.000260

+52.04%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%