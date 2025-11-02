Shroomy (SHROOMY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00290115 $ 0.00290115 $ 0.00290115 24H lav $ 0.00294693 $ 0.00294693 $ 0.00294693 24H høj 24H lav $ 0.00290115$ 0.00290115 $ 0.00290115 24H høj $ 0.00294693$ 0.00294693 $ 0.00294693 All Time High $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.04% Prisændring (1D) +0.83% Prisændring (7D) -4.14% Prisændring (7D) -4.14%

Shroomy (SHROOMY) realtidsprisen er $0.00292915. I løbet af de sidste 24 timer har SHROOMY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00290115 og et højdepunkt på $ 0.00294693, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHROOMYs højeste pris nogensinde er $ 0.00580516, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SHROOMY har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, +0.83% i løbet af 24 timer og -4.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Shroomy (SHROOMY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Cirkulationsforsyning 927.91M 927.91M 927.91M Samlet Udbud 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Den nuværende markedsværdi på Shroomy er $ 2.72M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHROOMY er 927.91M, med et samlet udbud på 927908200.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.72M.