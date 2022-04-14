Shr00m (SHR00M) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shr00m (SHR00M), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shr00m (SHR00M) Information Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Officiel hjemmeside: https://shr00m.io Køb SHR00M nu!

Shr00m (SHR00M) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shr00m (SHR00M), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 992.44M $ 992.44M $ 992.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.76K $ 10.76K $ 10.76K Alle tiders Høj: $ 0.00310101 $ 0.00310101 $ 0.00310101 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Shr00m (SHR00M) pris

Shr00m (SHR00M) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shr00m (SHR00M) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHR00M tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHR00M tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHR00M's tokenomics, kan du udforske SHR00M tokens live-pris!

SHR00M Prisprediktion Vil du vide, hvor SHR00M måske er på vej hen? Vores SHR00M prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHR00M Tokens prisprediktion nu!

