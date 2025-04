Hvad er Shoulda Bought More (MORE)

More is a meme coin that plays on the universal feeling of 'I should’ve bought more', the regret that often strikes when people look at the price chart of a token they were underexposed to. The token captures this sense of missed opportunity, becoming a symbol for those who feel they didn’t invest enough when the market was at a favorable price. More resonates with investors who have experienced the frustration of seeing a token’s value rise after they missed the chance to buy in earlier.

