shiyo (SHIYO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.35% Prisændring (1D) -0.88% Prisændring (7D) -7.17% Prisændring (7D) -7.17%

shiyo (SHIYO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SHIYO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHIYOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SHIYO har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -0.88% i løbet af 24 timer og -7.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

shiyo (SHIYO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Cirkulationsforsyning 999.48M 999.48M 999.48M Samlet Udbud 999,477,469.219343 999,477,469.219343 999,477,469.219343

Den nuværende markedsværdi på shiyo er $ 21.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHIYO er 999.48M, med et samlet udbud på 999477469.219343. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.69K.