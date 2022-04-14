Shido DEX (SHDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shido DEX (SHDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shido DEX (SHDX) Information Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX. Officiel hjemmeside: https://shido.io/dex/ Køb SHDX nu!

Shido DEX (SHDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shido DEX (SHDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 210.52K $ 210.52K $ 210.52K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.11B $ 4.11B $ 4.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 512.24K $ 512.24K $ 512.24K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Shido DEX (SHDX) pris

Shido DEX (SHDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shido DEX (SHDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHDX's tokenomics, kan du udforske SHDX tokens live-pris!

